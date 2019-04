Kobel wieder im Tor: Alario ersetzt Bailey

Bei Bayer Leverkusen setzt Trainer Peter Bosz nach dem Ausfall von Leon Bailey (Oberschenkel) auf den Argentinier Lucas Alario in der Sturmspitze. In der Hinrunde hatte dieser als Joker den 1:0-Siegtreffer erzielt. Gewinnt der FCA am Freitagabend, ist ihm der Klassenverbleib sicher.