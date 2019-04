Münster: Unionsspitzen starten offiziell in Europawahlkampf

Münster (dpa) - Vier Wochen vor der Europawahl starten die Spitzen von CDU und CSU heute in Münster offiziell in den gemeinsamen Wahlkampf. Ihr Kandidat Manfred Weber (CSU) wird in der Halle Münsterland für die Positionen der Union und der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) werben, als deren Anwärter für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten er antritt. Er wird von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach Westfalen begleitet. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) steht auf dem Podium.