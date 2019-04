Zorc: Jadon Sancho auch nächste Saison in Dortmund

Dortmund (dpa) - Sportdirektor Michael Zorc geht fest von einem Verbleib des umworbenen Jadon Sancho beim BVB aus. «Er wird nächstes Jahr weiter bei Borussia Dortmund spielen», sagte Zorc am Samstag dem Pay-TV-Sender Sky vor dem Revierderby der Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04. Bei ihm seien keine Angebote eingetroffen, interessierte Vereine könnten sich «Avancen sparen», betonte Zorc. Der 19 Jahre alte Engländer spielt seit Wochen in überragender Form und gilt als eines der größten Talente weltweit. Zuletzt war auch über ein angebliches Interesse von Real Madrid an Sancho berichtet worden.