Ruhiger Rückreiseverkehr nach Osterferien in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum Ende der Osterferien ist der Reiseverkehr am Wochenende in Nordrhein-Westfalen ruhig geblieben. «Der Zugverkehr rollt», sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag. Es gebe keine größeren Ausfälle oder Verspätungen. Auch bei den größten Flughäfen in NRW war die Lage ruhig. «Es ist alles ganz entspannt. Es wird auch nichts Größeres mehr erwartet», teilte eine Sprecherin des Flughafens Köln-Bonn mit. Die Mitarbeiter hätten sich auf den Rückreiseverkehr eingestellt. Der Flughafen Düsseldorf setze in den Ferienzeiten mehr Flugzeuge ein. «Es ist alles entspannt», sagte ein Sprecher.

