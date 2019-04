Moers (dpa) - Nach einem mutmaßlichen Autorennen in Moers am Niederrhein haben mehr als 200 Menschen der tödlich verunglückten unbeteiligten 43-Jährigen gedacht. Die Polizei habe die Bismarckstraße am Samstag für eine halbe Stunde abgesperrt, um die Versammlung ungestört zu ermöglichen, sagte ein Sprecher. Dort war die Frau am Montagabend lebensgefährlich verletzt worden, nachdem eines der beiden mutmaßlich an dem Rennen beteiligten Autos in ihren Kleinwagen krachte. Sie starb am Donnerstag. Die trauernden Menschen legten Blumen an der Unfallstelle nieder.

Zwei Raser sollen sich in PS-starken Autos auf einer nach Angaben der Staatsanwaltschaft «schmalen Straße» in Moers ein illegales Autorennen geliefert haben. Einer der beiden soll dabei nach Zeugenaussagen versucht haben, seinen Kontrahenten zu überholen und auf die Gegenspur gefahren sein, wo er mit dem Wagen der 43-Jährigen kollidierte. Die beiden Unbekannten flüchteten vom Unfallort.

Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall und sucht die Fahrer. Die Duisburger Polizei machte am Sonntag keine weiteren Angaben zum Stand der Ermittlungen.