Mutmaßliches Autorennen: Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Moers (dpa/lnw) - Ein Tatverdächtiger des mutmaßlichen Autorennens in Moers mit einem unbeteiligten Todesopfer wird mit Haftbefehl wegen Mordes gesucht. Die Staatsanwaltschaft werde zeitnah Namen und Foto des Mannes veröffentlichen, kündigte Staatsanwalt Sebastian Noé am Montag an. Ein internationaler Haftbefehl werde noch geprüft. Es bestehe die Möglichkeit, dass sich der Mann mit kosovarischer Staatsangehörigkeit im Ausland aufhalte.

Von dpa