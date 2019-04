Bochum/Berlin (dpa/lnw) - Die Grippewelle in Nordrhein-Westfalen ist überstanden - und sie verlief weitgehend moderat. Das geht aus Daten des Landeszentrums für Gesundheit und aus Angaben des Robert Koch-Instituts hervor. Die meisten der Leute, die jetzt noch mit den vermeintlichen Grippesymptomen zum Arzt gehen, hätten mit Erkältungsviren und nur noch selten mit der echten Influenza zu kämpfen, sagte eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts.

Das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) spricht mit Blick auf die gemeldeten Grippefälle von einer «mittelmäßigen Saison». Bis zum 21. April waren dem LZG mehr als 20 200 bestätigte Grippefälle gemeldet worden - während der dramatischen Grippesaison davor waren es zu diesem Zeitpunkt gut 15 000 Fälle mehr gewesen. Im Winter 2016/17 waren es allerdings mit rund 9500 Fällen deutlich weniger.

Diesmal sei die Grippesaison im Herbst und Winter zunächst glimpflich verlaufen, habe dann aber im Februar gemessen an gemeldeten Fallzahlen an Intensität zugenommen. Ihren Höhepunkt erreichte die Erkrankungswelle demnach Mitte Februar mit fast 3000 gemeldeten Fällen binnen einer Woche. Zuletzt erkrankten nur noch rund 100 Menschen in einer Woche nachweislich an Influenza. Die Grippewelle hatte das RKI bereits Anfang April für beendet erklärt.

Zum tatsächlichen Verlauf und der Intensität der Grippesaison sei aber die Zahl der laborbestätigten Infektionen nicht allein aussagekräftig, ordnete eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts (RKI) ein. Zum einen sei die Dunkelziffer hoch, zum anderen sage eine Diagnose wenig über die Schwere der Erkrankung. Eine abschließende Auswertung legen die RKI-Experten erst im Herbst vor. Die bis jetzt gemessenen Daten weisen aber laut Sprecherin durchaus auf eine moderate Saison in Nordrhein-Westfalen hin.