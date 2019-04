Gröschel und Scherl neue deutsche Marathon-Meister

Düsseldorf (dpa/lnw) - Tom Gröschel und Anja Scherl haben sich die deutsche Meisterschaft im Marathon gesichert. Sowohl der Rostocker als auch die Regensburgerin triumphierten am Sonntag beim Lauf in Düsseldorf. Der 27 Jahre alte Gröschel verteidigte in persönlicher Bestzeit von 2:13:49 Stunden seinen Titel erfolgreich und verwies im Rennen den Neuseeländer Malcolm Hicks (2:13:51 Stunden) auf Rang zwei. Die erst am Samstag nachgemeldete Scherl kam nach 2:32:55 Stunden vor der Vorjahressiegerin Hiruni Kesara Wijayaratne aus Sri Lanka ins Ziel. «Ich bin noch nie deutsche Meisterin geworden, damit ist heute ein Traum in Erfüllung gegangen», kommentierte Scherl.

Von dpa