Feuer in Diskothek: Anwohner müssen Wohnungen verlassen

Kempen (dpa/lnw) - Nach einem Feuer in einer leerstehenden Diskothek in Kempen haben 16 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht. Der Brand brach nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen aus und drohte, auf eine angrenzende Tennishalle und die Wohnungen überzugreifen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 175 Einsatzkräften vor Ort und brachte die Flammen nach mehreren Stunden unter Kontrolle.