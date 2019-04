Später Ausgleich: Düker rettet Braunschweig zum dritten Mal

Braunschweig (dpa/lni) - Julius Düker hat Eintracht Braunschweig im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga zum dritten Mal in der Nachspielzeit einen Punkt gerettet. Der 23-jährige Stürmer traf auch am Sonntag gegen Preußen Münster erst spät zum 3:3 (1:2)-Endstand. Das gleiche war Düker schon bei den beiden vorangegangenen Heimspielen gegen die SG Sonnenhof Großaspach (1:1) und den TSV 1860 München (1:1) gelungen. «Das war wieder ein wichtiges Tor. Ich freue mich, dass ich der Mannschaft so helfen kann. Wir haben eine super Moral», sagte der Angreifer in einem Interview von «MagentaSport»

Von dpa