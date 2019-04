Mutmaßlicher Terrorhelfer aus Lau-Umfeld will reden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Terrorhelfer aus dem Umfeld von Islamistenführer Sven Lau will sein Schweigen vor Gericht brechen. Er soll der islamistischen Terrorgruppe Jamwa Nachtsichtgeräte finanziert haben. Beim Prozessauftakt gegen den 29-Jährigen am Montag vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht kündigte sein Verteidiger an, dass sich der Bosnier zu den Tatvorwürfen der Generalstaatsanwaltschaft einlassen werde.