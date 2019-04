Mann in Wuppertal angeschossen und verletzt

Wuppertal (dpa/lnw) - In Wuppertal ist am Sonntagabend ein Mann durch einen oder mehrere Schüsse verletzt worden. Es habe in der Innenstadt eine Schuss-Abgabe gegeben, sagte ein Polizeisprecher, ohne weitere Details zu nennen. Nach einem Bericht von WDR-Lokalzeit wurde der Mann schwer verletzt. Er sei nach Angaben von Passanten aus einem fahrenden Auto beschossen worden. Es seien sechs Schüsse gefallen.