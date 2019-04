Naturschutzvereine in NRW haben Rückenwind

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die beiden größten Umweltvereine in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr deutlich Mitglieder gewonnen und einen Höchststand erreicht. Mit 95 000 Mitgliedern ist der Naturschutzbund (Nabu) den Angaben nach der größte Verein, gefolgt vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mit gut 34 000 Mitgliedern. Beide Vereine sehen als Hauptgrund für den Nettozuwachs von knapp 4000 Mitgliedern beim BUND und rund 6600 beim Nabu ein verstärktes Umweltbewusstsein in der Bevölkerung. «Ein Großteil der Bevölkerung sieht, dass der Umweltschutz nicht den Stellenwert in der Politik hat, wie es sein sollte», sagte BUND-Geschäftsleiter Dirk Jansen.