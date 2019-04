Hamm (dpa/lnw) - Kaum hatten sie gehangen, waren sie laut Polizei wieder weg: 36 Plakate der AfD zur Europawahl sind am Wochenende von einer Straße in Hamm verschwunden. «Die Plakate waren erst am Samstagmorgen im Verlauf der Ostwennemarstraße platziert worden», so die Polizei in einer Mitteilung. Der Sachschaden liege bei 100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa