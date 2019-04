Polizei findet vermisste Kinder: «Freiwilliges Verschwinden»

Die 6-Jährige und der 14-jährige hatten laut Polizei am Sonntag an einer Kleingartenanlage gespielt, ihre Eltern hatten sie gegen 20.00 Uhr nicht mehr gefunden und um 21.00 Uhr die Polizei alarmiert. Die hatte in der Nacht mit bis zu 100 Beamten, einem Hubschrauber und mehreren Spürhunden nach den beiden Kindern gesucht und am Montagmorgen eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.