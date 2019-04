Vor Prozess in der Türkei: Demirci hofft auf Heimreise

Istanbul (dpa) - Der Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci hofft vor der Fortsetzung seines Prozesses in der Türkei am Dienstag auf die Erlaubnis heimzufliegen. «Ich hoffe natürlich, dass der Richter die Ausreisesperre gleich aufhebt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Istanbul.