Direktor des brasilianischen Nationalmuseums bittet um Hilfe

Köln (dpa) - Der Direktor des von einem Feuer zerstörten brasilianischen Nationalmuseums in Rio de Janeiro hat zu Spenden für den Wiederaufbau aufgerufen. «Wir in Brasilien sind nicht in der Lage, das Museum allein wieder aufzubauen», sagte Direktor Alexander Kellner am Montag in Köln. Die bisher zur Verfügung gestellten Mittel seien bescheiden. Am großzügigsten sei Deutschland gewesen, das Soforthilfe von bis zu einer Million Euro zugesagt habe.

Von dpa