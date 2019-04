Mehr als 300 Bürger-Ideen für die Ruhr-Konferenz

Essen (dpa/lnw) - Welche Ideen können das Ruhrgebiet nach vorne bringen? Mehr als 300 Vorschläge dazu haben Bürger seit September 2018 im Rahmen der Ruhr-Konferenz online eingereicht. Besonders wichtig sei den Ideengebern ein gemeinsames Nahverkehrssystem in der Metropolregion gewesen, teilte die Landesregierung am Montag in Düsseldorf mit. Knapp ein Drittel der eingereichten Beiträge habe sich mit dem Thema Mobilität befasst.

Von dpa