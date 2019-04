Europaweiter Online-Handel mit Designer-Drogen: Anklage

Ein Angeschuldigter schweigt den Angaben zufolge. Die anderen sieben Männer und Frauen hätten die Vorwürfe im Wesentlichen gestanden. Vier der Angeschuldigten hätten zeitweilig in Untersuchungshaft gesessen. Gegen weitere sechs Verdächtige seien die Ermittlungen mangels Beweisen eingestellt worden.

Das Netzwerk war Ende 2017 bei einer Razzia mit 139 Polizisten zerschlagen worden. In den zwölf durchsuchten Objekten stellten die Ermittler verbotene psychoaktive Substanzen sowie Computer, Handys und Datenträger sicher. Beschlagnahmt wurde Vermögen in Höhe von rund zwei Millionen Euro - auch in Form von Grundstücken, teils teuren Autos, Bargeld und Bankkonten.

Die konfiszierten Substanzen trugen laut Generalstaatsanwaltschaft mehrere hundert verschiedene Produktbezeichnungen. Sie waren bereits in Päckchen mit einem bis drei Gramm verkaufsfertig verpackt. Die Angeschuldigten sollen die Verkaufsorganisation von der technischen Betreuung der Online-Shops über die Einrichtung von Bezahlkonten im In- und Ausland bis zum Drogenversand unter sich aufgeteilt haben.