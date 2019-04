Sturmland NRW: Höchste Schäden in ganz Deutschland

Düsseldorf (dpa/lnw) - Stürme, Hagel und Starkregen haben in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr die bundesweit mit Abstand höchsten Schäden angerichtet. Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) betrug die Schadensumme in NRW rund 910 Millionen Euro. In den anderen großen Bundesländern Baden-Württemberg (260 Millionen Euro), Bayern (252 Millionen Euro) und Niedersachsen (206 Millionen Euro) fielen die Schäden deutlich geringer aus. Deutschlandweit stehen unter dem Strich 2,6 Milliarden Euro, 600 Millionen Euro mehr als 2017. In der am Montag veröffentlichten Statistik sind versicherte Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben enthalten.

Von dpa