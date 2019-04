Programm für Langzeitarbeitslose nimmt in NRW Fahrt auf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das im Januar gestartete neue Eingliederungsprogramm für besonders schwer zu vermittelnde Langzeitarbeitslose nimmt in Nordrhein-Westfalen Fahrt auf. In den ersten drei Monaten seien bereits 2400 Betroffene in neue Stellen vermittelt worden. Diese Zahl werde noch in diesem Monat voraussichtlich auf 3500 steigen, sagte die Chefin der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, Christiane Schönefeld, am Montag in Düsseldorf. Bis zum Jahresende sollen in NRW rund 10 500 Langzeitarbeitslose in das Programm aufgenommen werden.

Von dpa