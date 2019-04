Vom Handy abgelenkt: Jugendlicher von Straßenbahn erfasst

Dortmund (dpa/lnw) - Beim Überqueren der Gleise ist in Dortmund ein 16-Jähriger von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden - er soll von seinem Handy abgelenkt gewesen sein. Wie die Polizei mitteilte, war er am Montagmorgen trotz roter Fußgängerampel über die Straße gegangen und auf die Schienen getreten. Zeugen gaben an, dass der Jugendliche dabei auf sein Handy geschaut habe. Die herannahende Straßenbahn erfasste den Jungen und schleuderte ihn mehrere Meter weit auf den Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Von dpa