Akkus lösten Restaurantbrand in Düsseldorf aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der schwere Brand in einem Düsseldorfer Restaurant ist durch Akkus ausgelöst worden. Das teilte die Polizei am Montag auf Anfrage mit. Die in einem Reinigungsgerät eingebauten Akkus hätten sich selbst entzündet. Das ergaben die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache.