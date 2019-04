Neuss (dpa/lnw) - Weil ein mit tierischen Fetten beladener Tanklastwagen umgekippt ist, musste die Abzweigung von der A57 auf die A46 in Richtung Wuppertal für etliche Stunden gesperrt werden. Nach dem Verkehrsunfall am Montagmittag dürfte die Sperrung am Kreuz Neuss-Süd mindestens bis in den späten Abend hinein bestehen bleiben, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa