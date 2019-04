Mönchengladbach (dpa) - Sportdirektor Max Eberl will in den verbleibenden drei Saisonspielen der Fußball-Bundesliga auf jeden Fall an Dieter Hecking festhalten. «Ein plumper Trainerwechsel ist nicht Borussia Mönchengladbach», sagte Eberl am Montagabend bei der Mitgliederversammlung des fünfmaligen deutschen Meisters.

Von dpa