Autofahrer gerät in den Gegenverkehr: Vier Verletzte

Bocholt (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Bocholt auf der Bundesstraße 67 in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Vier Menschen seien nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, einer davon schwer, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr geriet sowie nähere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa