Untersuchungsausschuss zu Amad A.: Zeugenvernehmung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Fall des irrtümlich verhafteten und nach einem Zellenbrand gestorbenen Syrers Amad A. hat ein Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags die Beweisaufnahme gestartet. Der Start verlief am Dienstag in Düsseldorf holprig, weil der erste Zeuge, ein 60-jähriger Staatsanwalt aus Kleve, sich weigerte, öffentlich auszusagen. Seine Genehmigung lasse nur eine nicht-öffentliche Aussage zu, so der Ermittler.

Von dpa