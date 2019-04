Medien: Trainer David Wagner neuer Favorit bei Schalke

An Wagner sollen Gerüchten zufolge auch Bundesligist Hertha BSC und der designierte Erstliga-Aufsteiger 1. FC Köln Interesse haben. Sein Berater war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Der Deutsch-Amerikaner trainierte von 2011 bis 2015 die U23 von Borussia Dortmund, ehe er zu Huddersfield Town wechselte. Die «Terriers» führte er nach 45 Jahren in die Premier League und in der ersten Saison zum Klassenerhalt. Am 14. Januar trat Wagner beim Tabellenletzten zurück. Huddersfields Abstieg ist inzwischen besiegelt.

Bei der Suche nach einem Sportdirektor rückt offenbar der Paderborner Geschäftsführer Markus Krösche verstärkt in den Schalker Fokus. «Grundsätzlich ist es immer positiv, wenn man mit solchen Klubs in Verbindung gebracht wird», sagte er der «WAZ»: «Das ist besser als umgekehrt.» Krösche wird auch bei RB Leipzig gehandelt, zuvor hatte er offenbar das Interesse aus Nürnberg und Hannover geweckt.