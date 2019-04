NRW-Arbeitslosenquote sinkt deutlich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Situation am Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen hat sich weiter verbessert. Die Zahl der Arbeitslosen sank im April auf 627 330, wie die NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war das ein Minus von 5,5 Prozent, es sind nun also rund 36 700 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als zuvor.

Von dpa