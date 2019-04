Mutmaßlicher Terrorhelfer aus Lau-Umfeld gesteht Geräte-Kauf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein als Terrorhelfer angeklagter Bosnier hat den Kauf von drei Nachtsichtgeräten im Auftrag von Islamistenführer Sven Lau gestanden. Lau haben ihn bei einem persönlichen Treffen darum gebeten, die 1440 Euro zu überweisen, sagte der 29-Jährige am Dienstag vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht aus.

Der Islamist habe dies damit begründet, dass er selbst als Hartz-4-Bezieher nicht so viel Geld auf seinem Konto haben dürfe. Die Kontoverbindung habe er ihm auf einem Zettel und das Bargeld in einem Umschlag übergeben.

Laut Anklage der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft hatte der Angeklagte gewusst, dass die Geräte für den Kampfeinsatz in Syrien bestimmt waren. Das bestritt der Angeklagte. Er habe sich nichts Böses dabei gedacht, als er der Bitte gefolgt sei, beteuerte er. Nachtsichtgeräte seien schließlich frei verkäuflich.

Ihn habe lediglich gewundert, dass Lau ihm eine so große Summe Geld anvertraue, obwohl er ihn noch nicht lange gekannt habe. «Da kann ich mir ja neue Felgen von kaufen», habe er noch gewitzelt, den Auftrag aber umgehend ausgeführt.

Wenn er gewusst hätte, dass die Geräte für eine Terrorgruppe bestimmt gewesen seien, hätte er gewiss nicht «Nachtsichtgeräte» auf der Überweisung angegeben, sagte der in Düsseldorf geborene Bosnier. Eine Kopie des Überweisungsbelegs mit dem Betreff «Nachtsichtgeräte» war auf Laus Laptop entdeckt worden.

Erst als er später in der Zeitung einen Bericht über einen Lau-Gefährten gelesen habe, in dem es um Nachtsichtgeräte für Syrien ging, habe er den Zusammenhang erkannt. «Das war ein Schock für mich», sagte der angeklagte gelernte Schlosser. In diesem Moment habe er erkannt, dass ihm die Transaktion viel Ärger bescheren könnte.

Er habe Lau und Pierre Vogel auf einer Pilgerfahrt nach Mekka kennengelernt. Als Bosnier sei er ein eher liberaler, moderater Moslem. Die Pilgerfahrt habe ihm sein Vater gebucht, es sei die letzte mit einem freien Platz gewesen. Er sei kein Salafist, habe sich auch nicht so gekleidet und gelebt, beteuerte der Angeklagte.

Erst nach der Buchung habe er im Internet gesehen, dass Lau und Vogel seine Reiseführer seien. Mit seiner Mutter habe er darüber noch Witze gemacht, weil sein Vater als Imam Salafisten ablehne: «Mein Vater kann solche Leute eigentlich nicht ab. Die hat er früher rausgeworfen.»

Er habe die Vorträge von Lau auf der Pilgerfahrt geschwänzt. Der habe sich dennoch hinterher mit ihm in Düsseldorf mehrmals getroffen. Er habe sich aber schnell von Lau ausgenutzt gefühlt, weil der ihn als Chauffeur missbraucht habe.

Sven Lau war 2017 vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. 2013 seien die Nachtsichtgeräte der islamistischen Terrorgruppe Jamwa in Syrien übergeben worden, so die Generalstaatsanwaltschaft in der Anklage.

Ein Teil der Jamwa war später in der Terrorgruppe Islamischer Staat aufgegangen. Das Gericht hat bis August insgesamt 18 Verhandlungstage für den Prozess angesetzt.