Viele Männer wenden sich an Opferschutzbeauftragte.

Die Stelle der Opferschutzbeauftragten wurde von der schwarz-gelben Koalition im Dezember 2017 geschaffen. Seitdem wandten sich bis Ende März 820 Hilfesuchende an das Büro. Männer haben einen überraschend hohen Anteil von 47 Prozent. Ein Grund sei wohl, dass die Beratungsstelle in Köln anonym und ohne Gesichtsverlust besucht werden könne: «Wir sitzen in einem großen Gerichtsgebäude», sagte die ehemalige Generalstaatsanwältin.

Es gebe auch einen Bedarf an Männerhäusern, meinte die Opferschutzbeauftragte. Bislang existieren solche Einrichtungen für Frauen, die Gewalt erlitten. Ein Betroffener habe gesagt: «Männer sind Opfer zweiter Klasse», berichtete die Juristin.

Mehr Hilfen forderte die Beauftragte zudem für ältere Menschen, die etwa Opfer des Enkeltricks wurden. Bei den Staatsanwaltschaften sollten Sonderdezernate für bestimmte Opfergruppen eingerichtet werden, etwa für Opfer häuslicher Gewalt.

Derzeit sind Auchter-Mainz und ihre drei Mitarbeiter unter anderem aktiv nach dem Bekanntwerden der sexuellen Gewalt gegen Kinder auf einem Campingplatz in Lügde und nach dem Busunglück in Madeira mit zahlreichen Opfern aus NRW.