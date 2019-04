Bochum (dpa/lnw) - Die Bochumer Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher geschnappt, die einen 68 Jahre alten Rentner vor knapp drei Monaten in seinem Haus mit Klebeband erstickt haben sollen. Eine DNA-Spur habe die Ermittler auf die Spur der «einschlägig polizeibekannten» 23 und 36 Jahre alten Männer gebracht, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung.

