Drei Verletzte bei Bootsunfall auf Wesel-Datteln-Kanal

Voerde (dpa/lnw) - Bei einem Bootsunfall auf dem Wesel-Datteln-Kanal bei Voerde sind drei Menschen verletzt worden. Das mit mehreren Personen besetzte Drachenboot sei am späten Dienstagnachmittag durch den Wellenschlag eines beschleunigenden Tankschiffes gegen eine Spundwand geschlagen worden, sagte ein Sprecher der Duisburger Wasserschutzpolizei. Drei Menschen seien mit Prellungen und Knochenbrüchen ins Krankenhaus gekommen, erklärte die Feuerwehr. Niemand sei in Lebensgefahr. Drachenboote sind lange Ruderboote, die ursprünglich aus China stammen, am Bug meist mit einem Drachenkopf verziert sind und heute weltweit als Sportboote benutzt werden.

