Düsseldorf/Lügde -

Von Christian Althoff und Hilmar Riemenschneider

Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde ist der Unternehmer aus Bad Pyrmont, der die Parzelle des Hauptverdächtigen Andreas V. abgerissen hatte, in den Fokus der Politik geraten. Der Mann hatte angegeben, beim Abriss CDs und Videocassetten gefunden zu haben und damit die Polizei in Erklärungsnot gebracht. Für entsprechende Medienberichte war er der „Kronzeuge“ von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“. Hat dieser Mann Kontakte zur so genannten Reichsbürgerszene, die den Staat und seine Organe ablehnt?