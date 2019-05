Zwei Tote bei Autounfall im Münsterland

Vinnum (dpa/lnw) - Bei einem Autounfall in Vinnum im Münsterland sind zwei Männer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen am Dienstagabend von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Einer der drei Männer, die in dem Auto saßen, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Die beiden anderen waren in dem Wrack eingeklemmt. Ein 38-Jähriger und ein 48-Jähriger starben noch an der Unfallstelle. Der dritte Mann überlebte schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Die Polizei konnte in der Nacht noch nicht sagen, welcher Mann am Steuer des Wagens saß.

Von dpa