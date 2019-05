Angriff auf zwei Gleisarbeiter in Essen

Essen (dpa/lnw) - Mehrere Männer haben in Essen zwei Gleisarbeiter angegriffen und verletzt. Sie hätten den 25-jährigen und seinen zwei Jahre älteren Kollegen zunächst beleidigt, dann Gegenstände geworfen und die beiden vermutlich mit einem Baseballschläger geschlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei wurde der Jüngere schwer am Kopf verletzt, der Ältere am Bein. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Vermutlich seien die geschätzt fünf Täter alkoholisiert gewesen, hieß es. Nach ihnen werde gefahndet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von dpa