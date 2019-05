Köln (dpa) - Eine gemeinsame Show der Techno-Band Scooter und mehrerer Nachwuchs-Elektromusiker hat am Mittwochabend das Kölner Festival «c/o pop» eröffnet. Auf der Bühne des Palladium standen neben Scooter-Frontmann H.P. Baxxter («How Much Is the Fish?») auch Kevin Arnold, Karol Tip und ATRIP.

Von dpa