Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der A46

Das Auto des 36-Jährigen schleuderte nach dem Zusammenstoß am Mittwoch gegen die Mittelleitplanke. Auch er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30 500 Euro. Die A46 in Richtung Hemer war für mehr als zwei Stunden gesperrt.

Den genauen Unfallhergang sollen nun weitere Ermittlungen klären. Aber auch die überdurchschnittlich lange Bremsspur des Unfallverursachers von etwa 300 Meter weist laut Polizei daraufhin, dass der 36-Jährige zu schnell unterwegs gewesen war.