Thyssenkrupp erhält Großauftrag aus Katar

Essen (dpa) - Thyssenkrupp Elevator hat einen Großauftrag aus dem Golfstaat Katar an Land gezogen. Die Aufzugsparte des Thyssenkrupp-Konzerns soll künftig in der Hauptstadt Doha am dortigen Flughafen Hamad International Airport den Betrieb und die Wartung von 90 Fluggastbrücken übernehmen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Darunter sei auch eine spezielle Brücke für die Königsfamilie. Den genauen Wert des Auftrags gab der Konzern nicht bekannt, es handele sich um eine Summe in dreistelliger Millionenhöhe in Euro.

Von dpa