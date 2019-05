15-Jähriger soll Obdachlosen durch schwer verletzt haben

Köln (dpa/lnw) - Ein 15-Jähriger soll in Köln einen Obdachlosen mit einem Tritt gegen den Kopf schwer verletzt haben. Der 68 Jahre alte Mann sei daraufhin zu Boden gestürzt und regungslos liegen geblieben, schilderte am Donnerstag ein Polizeisprecher. Man müsse sich das so ähnlich wie einen Kung-Fu-Tritt vorstellen. Ein Komplize des mutmaßlichen Haupttäters solle dann noch auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben.

Von dpa