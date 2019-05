Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb ein acht Monate alter Bordercollie/Jack Russel-Mix, nachdem er am 23. April 2019 von einem unbekannten Hundebesitzer in der Stadt Geldern getreten worden war.

Laut Polizei ging ein 30-jähriger Mann aus Geldern mit seinem Hund am Dienstag, den 23. April spazieren. Dort traf er auf einen unbekannten Mann, der ebenfalls mit einem Hund, einem kleineren Schäferhundmischling (Rüde),unterwegs war. Beide Hunde waren angeleint. Sie beschnupperten sich und spielten miteinander. Als der Schäferhundmischling den Hund des 30-jährigen in die Wange zwickte, knurrte der Bordercollie-Mischling. Der unbekannte Mann trat daraufhin mehrmals gegen den Körper des Bordercollie-Mischlings und flüchtete. Der 30-Jährige brachte seinen verletzten Hund zum Tierarzt, wo er am nächsten Tag verstarb.

Täterbeschreibung

Der unbekannte Hundebesitzer ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,95 Meter groß, hat einen Dreitagebart und kurze, an den Seiten mit einem geschorenen Muster versehene, braune Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Weste mit Reflektoren, einer schwarzen Arbeitshose sowie schwarzen Arbeitsstiefeln.

Hinweise zu dem unbekannten Hundebesitzer bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.