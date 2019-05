36-Jähriger nach Schüssen weiter in kritischem Zustand

Wuppertal (dpa/lnw) - Der am Sonntag in Wuppertal niedergeschossene Albaner war auch vier Tage nach der Tat weiter in kritischem Zustand. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Der 36-jährige Mann war am Sonntagabend von mehreren Schüssen getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der oder die Täter sind nach wie vor flüchtig.

Von dpa