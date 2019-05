Polizei stoppt mutmaßlichen Straftäter: nicht angegurtet

Essen (dpa/lnw) - Die Polizei ist in Essen einen mutmaßlichen Kriminellen auf die Schliche gekommen, weil dieser am Steuer seines Autos nicht angeschnallt war. Bei dem 74-Jährigen seien eine Schusswaffe, große Mengen Bargeld und nicht zugelassene Feuerwerkskörper sowie zahlreiche Goldketten und andere Schmuckstücke gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf die Frage nach der Herkunft des Geldes habe der Mann lachend «Dealer!» geantwortet.

Von dpa