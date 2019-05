Kühles Mai-Wochenende steht in NRW bevor

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen wohl auch am Wochenende vergeblich auf warmes Maiwetter warten. Nach einem regnerischen Freitag mit Temperaturen bis zu 13 Grad, soll es in der Nacht zu Samstag richtig frisch werden. Das teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Freitag mit. Im Nordwesten komme es dann zu schauerartigem Regen. In der Eifel und Sauerland kann es sogar schneien und glatt werden. Im Laufe des Samstags soll es einen Wechsel aus Sonne und Wolken geben. Hinzu kommen Regen und vereinzelte Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und elf Grad.

Von dpa