Wäschetrockner löst Feuer in Behindertenwohnheim aus

Emsdetten (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einem Behindertenwohnheim in Emsdetten ist in der Nacht zu Freitag ein Mensch leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Steinfurt wurde der Betroffene wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein defekter Wäschetrockner das Feuer ausgelöst hat. 29 Bewohner mussten das Gebäude verlassen, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro.

Von dpa