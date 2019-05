Unter Drogen im gestohlenen Auto eingeschlafen

Dortmund (dpa/lnw) - Offenbar unter Drogen und mit einem halb gegessenen Fladenbrot in der Hand ist ein mutmaßlicher Autodieb in einem gestohlenen Wagen eingeschlafen. Nach Polizeiangaben riss eine Streife den 33-Jährigen in der Nacht auf Freitag in Dortmund aus dem Schlaf. Zuvor hatten Zeugen den Notruf gewählt, weil ihnen die regungslose Person in dem Auto komisch vorkam. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit dem Brot in der Hand am Steuer eingenickt. Grund dürfte nach Ermittlerangaben erheblicher Drogenmissbrauch gewesen sein.

Von dpa