FCA will sich vor Schalke-Gastspiel auf sich konzentrieren

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg will sich vor dem vielleicht entscheidenden Wochenende im Kampf um den Klassenerhalt nicht auf Patzer der Konkurrenz verlassen. «Das ist der letzte wichtige Schritt und deshalb wollen wir da die Punkte holen, die es braucht», sagte Augsburgs Trainer Martin Schmidt am Freitag. Mit einem Sieg beim FC Schalke 04 am Sonntag (13.30 Uhr/Eurosport Player) würden die Fuggerstädter auf jeden Fall den Verbleib in der Fußball-Bundesliga besiegeln.

Von dpa