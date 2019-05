Chemikalienfund: Polizei geht von Drogenlabor aus

Preußisch Oldendorf (dpa/lnw) - Nach dem Fund großer Mengen von Chemikalien in einer Halle im ostwestfälischen Preußisch Oldendorf vermuten die Fahnder ein gewerbsmäßiges Drogenlabor. Nach den Ermittlungen in dieser Woche «dürfte feststehen, dass die Lagerhalle zur gewerbsmäßigen Produktion von synthetischen Drogen im größeren Umfang genutzt wurde», heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld von Freitag. Da die Auswertung der Stoffe durch das Landeskriminalamt (LKA) noch nicht abgeschlossen sei, könnten noch keine Aussage zur produzierten Droge gemacht werden, teilten die Ermittler weiter mit.

Von dpa