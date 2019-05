15-Jähriger gesteht Brandserie in der Eifel

Der Jugendliche sei dank aufmerksamer Zeugen am Donnerstagabend kurz nach einem weiteren Brand in Schleiden festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er komme aus Hellenthal in der Eifel. In einer Vernehmung habe er nicht nur gestanden, für den jüngsten Brand in einem Carport verantwortlich zu sein, sondern ebenso für Brände in einem Wohnhaus, einem Pfarrhaus und einem Schuppen. Gegen den Jugendlichen wurde Haftbefehl beantragt. Er war bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Zur Aufklärung der Brandserie hatte die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet.