Sanieren oder neu bauen? Ausstellung über Opernhäuser

Die Oper, ein Nachkriegsbau mit Denkmalschutz, ist ein Sanierungsfall. Innerhalb der nächsten 25 Jahre wären laut einer Schätzung Investitionen von über 100 Millionen Euro fällig. Eine vom Stadtrat eingesetzte Kommission soll eine Empfehlung über Neubau oder Sanierung abgeben. «Wir stehen in Düsseldorf vor einer wichtigen kulturpolitischen Entscheidung», sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am Freitag.

In der Ausstellung werden beispielhaft Bauten wie die Oper in Lyon, die Bühnen Köln, die Elbphilharmonie in Hamburg oder die Oper in Oslo vorgestellt. Bis Mitte Juli ist die Schau auch an etlichen Samstagen und Sonntagen außerhalb der Vorstellungen zugänglich. 35 Führungen sind geplant.